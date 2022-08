Kůrovec sužuje i Německo. V Harzu zmizelo osmdesát procent jehličnanů

„Od roku 2018 jsme měli za sebou tři suché roky. To způsobilo masivní poškození lesů. Mluvíme o přírodní katastrofě,“ popisuje Torsten Sinnecker z odboru životního prostředí v okrese Harz. Období sucha ale nekončí a kácení proto dál pokračuje.

Staré smrky, než odumřou, shodí semena. „Protože se tady drží dostatek vláhy, má to semínko šanci se chytit a růst,“ ukazuje Daum semenáček smrku ukrytý mezi vzrostlými duby a buky.

Uwe Daum hospodaří na svých dvaceti hektarech už mnoho let. Stromy, které se na jeho pozemcích ještě zelenají, jsou zpravidla už jen ty s listím. „Spadané listí drží lépe vláhu, která se neodpařuje, a zůstane tak stromům. To není případ jehličnanů,“ vysvětluje rozdíly majitel lesa.

Jehličnaté monokultury v Harzu jsou již minulostí. Úřady ve spolupráci s lesníky i ekology se snaží stejně jako Daum o pěstění smíšených lesů s odolnými druhy. Odhadují, že do dvaceti let by se kopce ve středním Německu mohly opět zelenat.