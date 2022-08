Lesníci by uvítali posunutí lhůty na obnovu lesů. Ministerstvo zatím váhá

V Přerově nad Labem rostou nové lesy. Starají se tam totiž o miliony sazenic buků, dubů, olší, modřínů i borovic. Každá musí projít rukama zaměstnanců. „Vidíte závlahu, je v tom hnojení, ošetřujeme to, aby to bylo zdravé,“ popisuje svou práci spolumajitel lesní školky Karel Zeman.

Zalesnit se loni podařilo rekordních jednačtyřicet tisíc hektarů, což dohromady činí území o velikosti okresu Ústí nad Labem. Ve školce v Přerově platí, že je větší zájem o listnáče než o jehličnany. Budoucí lesy by tak mohly být druhově pestřejší. Sazenic by mohlo být vysázeno i více, podle Zemana ale chybí pracovníci.

Kůrovcová spoušť není u konce

Tam, kde kalamita udeřila zvlášť citelně, ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůty, do kdy se musí obnovit, ze dvou na pět let. Platnost opatření ale letos končí.

Například pelhřimovské lesy vytěžily za poslední tři roky to, co běžně vytěží za dvacet let. Ve velkém se tam bude zalesňovat i v budoucnu. „Kalamita pokračuje dál, do současné doby pracují v lese těžební stroje, harvestory. Hůř může být vždycky, je to všechno o počasí a teploty jsou zase nadprůměrné,“ vysvětluje ředitel Městské správy lesů Pelhřimov Martin Kodeš.