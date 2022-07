Schvalování násilí, podnikání mimo zákon, ovlivňování politiků. Bývalý lobbista zveřejnil dokumenty Uberu

Uniklé důvěrné dokumenty technologického giganta Uber odhalily agresivní světovou expanzi firmy, kterou provázelo porušování zákonů či tajné ovlivňování vlád. Desítky tisíc záznamů analyzovali novináři britského deníku The Guardian. Podle nich se lobbisté dostali do blízkého kontaktu například se současným francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, když zastával ministerský post. List popsal také lhostejnost vedení firmy vůči násilí během vypjatých demontrací řidičů taxislužeb vůči Uberu a upozornil i na software, který během razií do kanceláří firmy zabraňoval sbírání důkazů o nelegální činnosti.