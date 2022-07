Izrael i kvůli tlaku z USA vyčkává s projektem kontroverzní osady. Na místě mezitím roste arabská výstavba

To je ale pro Palestince nepřijatelné. O pozemky se hlásí palestinské město Ejzaríja. „Měli jsme patnáct tisíc obyvatel, teď jich je čtyřicet až pětačtyřicet tisíc. Co máme dělat? Kde mají žít naše děti?“ ptá se starosta Chalíl Abú al-Ríš.

Američané jsou ostře proti osadě

Izrael nicméně zatím nepokročil od slov k činům. První plány na výstavbu obytné čtvrti se objevily před více než 25 lety, za premiéra Jicchaka Rabina. Nikdy ale nebyly realizovány kvůli diplomatickému tlaku.

Plánované schvalovací řízení posunuli Izraelci z července na září. Proti výstavbě jsou nejen Palestinci, ale i Spojené státy. A v červenci má do Izraele přijet prezident Joe Biden. „Nemůžu zamezit všemu. Musím si vybírat své bitvy. Výstavba čtvrtí E1, to je katastrofa. Tam jsem proti tomu šel naplno,“ řekl v březnu během on-line rozhovoru s organizací Peace Now americký velvyslanec Tom Nides.

Je to naše půda, tvrdí polokočovní Arabové

Jenže mnozí Izraelci si stěžují, že Palestinci využívají vakuum k tomu, aby v oblasti načerno budovali domy. „Výstavba, která tu probíhá, je ze sta procent prováděna palestinskou samosprávou, za pomoci evropských organizací,“ tvrdí ředitelka izraelské organizace Regavim Naomi Linder Kahnová.

Od okrajů palestinských měst se do údolí šíří neregulovaná chudinská zástavba. Mluvčí zdejších polokočovných Arabů ale odmítá, že by v tom byl záměr. „Pokud stavíme nové domy, tak je to na naší půdě. My jsme tu žili ještě před vznikem Izraele. A máme právo rozšiřovat naše osídlení,“ prohlašuje člen beduínského kmene Atalá Džahalín.

Samotný kopec zatím zůstává prázdný. Do svahu ale už před lety Izrael vestavěl širokou silnici. Vede tak trochu odnikud nikam, stejně jako snahy o vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu.