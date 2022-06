Sankce ruskou ekonomiku neohrožují, řekl Putin a zkritizoval Západ

„Chmurné předpovědi ohledně perspektiv ruské ekonomiky, které zněly ještě na jaře, se nenaplnily. Přitom je jasné, proč se rozjela tato propagandistická kampaň, odkud přicházelo zaklínání, že dolar bude stát dvě stě rublů, a o krachu celé naší ekonomiky. To bylo a je zbraní v informační válce,“ myslí si ruský lídr, podle nějž se ekonomická situace v zemi normalizuje.

„Jejich množství (sankcí) a rychlost přijímání nemají žádný precedens. Spoléhali na to, že ruskou ekonomiku smetou,“ domnívá se Putin. Podle něj se však země dokáže vypořádat s jakýmikoliv problémy. „O tom vypovídá celá tisíciletá historie naší země,“ argumentoval.

Navzdory sankcím se Rusko bude dál vyvíjet jako otevřená ekonomika, která bude spolupracovat i se západními podniky a bude vyvážet více zemního plynu než dosud, ale jinými cestami, domnívá se vládce Kremlu. Ekonomickou spolupráci bude stát podle něj rozvíjet s těmi zeměmi, které o to stojí.

Deset let na zotavenou, míní šéf Sberbank

Šéf největší ruské banky Sberbank, bývalý ministr hospodářství German Gref, však na ekonomickém fóru odhadl, že ruské ekonomice by mohlo trvat až deset let, než se vrátí na úroveň loňského roku. Tedy do doby, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

Sankce podle Grefa zasáhly šestapadesát procent vývozu a jednapadesát procent dovozu. „To představuje hrozbu pro patnáct procent hrubého domácího produktu (HDP) země,“ kalkuluje.