Putin srovnává svou válku na Ukrajině s tou, kterou Petr Veliký vedl proti Švédům

Uznávaný ruský politolog přišel s vlastním příměrem. „Petr Veliký otevřel okno do Evropy, Putin ho zatlouká shnilými prkny z časů Ivana Hrozného,“ řekl politolog Carnegie Endowment for International Peace Andrej Kolesnikov.

Pro dosud neutrální Švédsko a Finsko byl projev potvrzením správnosti rozhodnutí požádat o vstup do Severoatlantické aliance. Pokud by se uskutečnil, pobřeží Baltu by až na krátké úseky kolem Kaliningradu a Petrohradu drželi jen její členové.

Politolog Jan Šír z Institutu mezinárodních studií FSV UK se domnívá, že obavy baltských zemí z Ruska jsou oprávněné a reálné. „Je to silný vůdce, je to impérium, je to válka a je to územní expanze,“ tak Putin podle Šíra vyjádřil smysl ruské existence.

Ruský prezident podle něj usiluje o změnu pravidel hry na mezinárodní scéně, a to tak, aby prim hrály velmoci, mezi něž se Rusko řadí. Ostatní státy jsou pak vnímány jen jako pěšáci na šachovnici, se kterými hýbou ti větší.

Politolog dodal, že Putin trpí určitou posedlostí, když se už delší dobu zabývá dějinami a svojí rolí v nich. Připomenul i články publikované pod Putinovým jménem, v nichž se věnoval druhé světové válce či Ukrajině.