Prokurátor stíhá zakladatele Facebooku Zuckerberga kvůli úniku osobních údajů milionů lidí

Generální prokurátor federálního okrsku District of Columbia Karl Racine v pondělí podal žalobu na šéfa technologické skupiny Meta Marka Zuckerberga, který podle něj svými rozhodnutími umožnil společnosti Cambridge Analytica získat osobní informace milionů uživatelů sociální sítě Facebook a zneužít je pro účely politické reklamy. Informoval o tom list The Washingon Post, podle nějž Racine chce Zuckerberga dohnat k odpovědnosti za to, že klamal uživatele největší světové sociální sítě ohledně toho, jak chrání jejich soukromí.