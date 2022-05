Taliban zpřísňuje pravidla pro oblékání žen, které hledají cesty, jak je obejít

Omezeno je i cestování a přístup ke vzdělání

Nejde ale jen o oblékání. Taliban zakázal ženám cestovat dál než 72 kilometrů od domova, a i to pouze s mužským doprovodem. Omezil také přístup ke vzdělání. Část základních a naprostá většina středních a vysokých škol zůstala pro ženy uzavřená a sednout nesmějí ani za volant.

Aktivistka za ženská práva Kathúl Farúdová to dává do souvislostí. „Dvacet let Taliban bojoval, aby se ženy zase zavíraly doma. Chtějí nás zamknout a umlčet. Nechtějí, abychom pracovaly nebo chodily do školy. Moc naděje nám nezbývá, protože se o nás světová veřejnost už nezajímá.“

Obejít pravidla pomáhají chirurgické roušky či tajné školy

Ženy se ale nechtějí vzdát svých práv snadno. Podobně, jako se chirurgickými rouškami snaží obejít příkazy k zahalování, pro dívky zakládají tajné školy. Tam se mohou učit například angličtinu, kterou Taliban z osnov vyškrtl.

„Chci se naučit anglicky, abych mohla zlepšit svůj život,“ říká žákyně tajné školy. Odpor a obcházení nařízení se zatím trestá pokutami nebo mírnějšími tresty. Nejen ženy se ale obávají, že se stále výraznějším omezováním práv a silnějším prosazováním radikálního islámu ze strany Talibanu se postupně vrátí i jeho pověstná brutalita.