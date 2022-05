Královnu Alžbětu II. trápí zdravotní problémy. Novou schůzi britského parlamentu místo ní zahájí princ Charles

„Královna má nadále občasné problémy s pohyblivostí a po konzultaci se svými lékaři se neochotně rozhodla, že se zítřejšího (úterního) zahájení zasedání parlamentu nezúčastní,“ uvedl Buckinghamský palác v prohlášení. Rozhodnutí přišlo na poslední chvíli, v posledních 24 hodinách.

Za 70 let svého panování Alžběta II. vynechala zahájení zasedání parlamentu jen dvakrát, a to pokaždé kvůli těhotenství. „Je to výjimečné,“ řekl zpravodaj ČT v Londýně Bohumil Vostal.

Královnin proslov, který připravuje vláda, letos přednese následník trůnu princ Charles. „Na sobě bude mít princ Charles uniformu admirála flotily, nebude sedět na trůně, trůn bude prázdný,“ předeslal Vostal. Zahájení zasedacího období parlamentu se zúčastní také královnin vnuk princ William, který je druhý v linii následnictví.