Politici připomínají zejména podíl Madeleine Albrightové na přijetí Česka do NATO

Bývalý americký prezident Bill Clinton, v jehož vládě Madeleine Albrigtová sloužila jako ministryně zahraničí, uvedl na Twiteru, že šlo o jednu z nejlepších ministryň zahraničí, vynikající velvyslankyní v OSN, vynikající profesorku a mimořádnou lidskou bytost.

Zmínil například cenné rady, které od ní po léta dostával nejen on, ale i jeho žena Hillary Clintonová, která se později stala ve vládě Baracka Obamy také ministryní zahraničí .

Připomněl rovněž, že život Albrightové byl velkou inspirací pro mnohé lidi, když se z uprchlice stala ministryní zahraničí. Dodal, že mnoho lidí je naživu a žije lepší život právě díky její službě.

K tomu se přidala na svém twitterovém účtu i Hillary Clintonová. „Vždy budu hluboce vděčná za nádherné přátelství, které jsme s Billem sdíleli s Madeleine Albrightovou a za moudré rady, kterou nám po tolik let dávala.“

Fiala: Česko je díky ní ve větším bezpečí

Bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová má mimořádné zásluhy o Českou republiku i to, že je Česko ve větším bezpečí díky členství v Severoatlantické alianci. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS).

„Patří k těm velkým světovým státníkům, kteří mají mimořádné zásluhy o Českou republiku a i o to, že se tu můžeme dnes těšit bezpečnosti díky tomu, že jsme členy Severoatlantické aliance. To je něco, za co si zaslouží náš velký obdiv a hlubokou úctu. Skláníme se před její památkou,“ řekl Fiala.

Věci nejsou jen o velkých konceptech, ale i o známostech, vzpomíná Kmoníček

Velvyslanec Česka v USA Hynek Kmoníček uvedl , že pro něj byla Albrightová nejen velkou osobou americké politiky, která měla pro nás vždy dveře otevřené a byla největším přímluvcem naší země v USA. „Z části mě naučila, z části mě potvrdila mé podezření, že věci část nejsou jen o velkých myšlenkách a konceptech, ale také o tom, kdo koho zná, kdo s kým mluví, protože ví, že on dohody drží.“

Za nejosobnější vzpomínku pak považuje, jak ji rozesmál, když se ho ptala, jaká je její čeština a oni jí odpověděl: „Víš Madeleine, ty mluvíš úplně normálně jako film pro pamětníky. Máš úplně normální češtinu, ale ta melodie češtiny se léty vyvíjela a tobě samozřejmě zůstala ta původní. Ty když promluvíš, tak to pro některé z mé generace je trošku, jako kdyby na ně mluvil někdo, kdo si možná pamatuje i Masaryka.“

Její odkaz je důležitý zvláště dnes, uvedl Baxa

Je to ohromná ztráta, uvedl na Twitteru europoslanec a někdejší velvyslanec ve Spojených státech Alexandr Vondra (ODS). „Nikdo v USA pro nás neudělal tolik co ona. Mysleme na to právě v této době, kdy nás NATO chrání před arogantní rozpínavostí Ruska,“ napsal.

Připomněl také, jak ho v roce 1990 seznamovala s politickým zázemím ve Washingtonu. Oceňuje na ní zejména její na otevřenost a vlastenectví, jak vůči Spojeným státům, tak vůči Československu, z něhož musela dvakrát odejít.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že jí úmrtí Albrightové velmi zasáhlo. „Má obrovskou zásluhu na tom, že je ČR pevnou součástí NATO, vždy se snažila, aby svět byl bezpečnějším místem,“ napsala.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) připomněl to, že se Albrightová velmi zasadila o přistoupení Česka, Polska a Maďarska do NATO. „Zemřela Madeleine Albrightová - žena, které Česká republika výrazně vděčí za brzký vstup do NATO. Dnes si tohoto jejího činu vážíme více než kdykoli dříve. Čest její památce,“ napsal na Twitteru.