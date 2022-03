Podle Macrona a Bidena je potřeba dohnat Moskvu k odpovědnosti. Rusko-ukrajinská jednání budou pokračovat

Podle Bílého domu Joe Biden a Emmanuel Macron v telefonickém rozhovoru „shrnuli dosavadní diplomatické snahy, zdůraznili své úsilí přivést Rusko k odpovědnosti za jeho akce a vyjádřili podporu vládě a lidem na Ukrajině“.

Rusko čelí ze strany západních zemí především ekonomickým sankcím. Ty by se mohly dál zpřísnit. Evropská unie by v pondělí měla představit nový balík sankcí, podle agentury Bloomberg by jeho součástí mělo být i omezení dovozu některých druhů oceli.