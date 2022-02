Počasí v Evropě: V Německu vítr narušil vlakovou dopravu, v Polsku vichřice zabíjela

V Polsku vítr kácí stromy a strhává střechy, statisíce lidí se ocitly bez elektřiny, hlášeny jsou komplikace v letecké dopravě. Hasiči museli zasahovat již ve více než 1400 případech, řekl televizi TVN 24 jejich mluvčí Karol Kierzkowski. Bez proudu je podle údajů vládního bezpečnostního centra 324 047 odběratelů.

Na území celého Polska platí varování meteorologů před silným větrem. „Něco takového jsem zažila poprvé, ještě nikdy jsem něco takového neviděla. Soused nemá střechu, mně vichřice rozbila okna,“ řekla stanici jedna z obyvatelek města Dobrzyca, kde vichřice strhávala střechy. „Zrovna jsem vstávala do práce a najednou jako by se dům hroutil, jako by z nebe padaly kameny. Trvalo to jen vteřinu či dvě,“ dodala další z poškozených. Experti podle serveru Onet soudí, že se na místě vyskytlo tornádo.

Vichřice se postupně přesouvá ze západu na východ Polska. Silný vítr komplikuje leteckou dopravu: ranní let polských aerolinek LOT z Krakova do Varšavy nakonec skončil v Budapešti jako nejbližším letišti, kde se dalo bezpečně přistát, uvedla rozhlasová stanice RMF FM.

V Německu počasí omezilo vlakovou dopravu

Německá meteorologická služba DWD vydala pro čtvrteční den varování před možnými bouřemi, především na severu země. Vítr může dosáhnout síly orkánu, předpovědi pro horu Brocken v pohoří Harz uváděly až 180 kilometrů v hodině.

„V severní polovině Německa nejezdí od ranních hodin žádné vlaky v dálkové dopravě,“ uvedl mluvčí železničního dopravce Deutsche Bahn (DB). Podle něj se to týká spolkových zemí Dolní Sasko, Brémy, Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Berlín a Braniborsko.

Počasí omezilo i vlakovou dopravu mezi Německem a Českem. Na mezinárodní trati Plzeň - Domažlice - Mnichov jde o dva úseky. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Nejdéle by mělo trvat odstraňování překážek mezi Českou Kubicí a městem Furth im Wald v Německu, konec prací se odhaduje na 14:30.