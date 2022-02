Připomínka narození Kim Čong-ila se v KLDR odehrála bez přehlídky a mimo hlavní město

Osud Kim Čong-nama však neměl šťastný konec. V roce 2017 byl za bílého dne zavražděn v Kuala Lumpur v Malajsii, údajně na pokyn svého bratra-vůdce. Na letišti se k němu přiblížily dvě ženy a do obličeje mu vstříkly jakousi kapalinu, která byla později identifikována jako látka VX , prudký nervový jed a jedna z nejjedovatějších látek na světě.

Do tohoto incidentu se s Kim Čong-namem počítalo jako s nástupcem. Jenže v roce 2003 začala Korejská lidová armáda veřejně chválit a vyzdvihovat Ko Jong-hui, Kim Čong-ilovu choť a matku Kim Čong-una, což bylo vnímáno jako snaha protlačit jejího syna na pozici budoucího vládce země. Naopak, Kim Čong-nam byl odstaven a vyslán do Macaa. Tam měl na starosti hazardní hry, které byly a stále jsou významným zdrojem peněz pro severokorejský režim.

Nejstarší Kim Čong-nam pak byl černou ovcí rodiny. V roce 2001 byl totiž zatčen na letišti v Tokiu s falešným pasem. Byl zadržen a převezen do Číny, kde při vyšetřování tvrdil, že chtěl v Japonsku navštívit Disneyland. Oficiální důvody jeho cesty nakonec nebyly nikdy zveřejněny, jeho otec ale musel kvůli mezinárodnímu skandálu přerušit cestu do Číny a severokorejské vztahy s Pekingem se kvůli tomu mírně pošramotily.

Rozdílné etapy severokorejské historie

Při porovnávání jednotlivých stylů vlád je zapotřebí se podívat i na rozdíly v jednotlivých etapách severokorejské historie. Během vlády Kim Ir-sena (1972–1994) na tom byla KLDR ekonomicky relativně dobře, měla podporu SSSR a všech zemí bývalého socialistického bloku, včetně Československa. Lidem se vedlo poměrně dobře a díky principům nově vzniklé ekonomické doktríny a ideologie „čučche“ z dílny Kim Ir-sena byla víra v režim silná.

Naopak vláda Kim Čong-ila (1994–2011) byla zatím tou historicky nejhorší etapou, během níž země prošla obdobím hladomoru a zemřel obrovský počet lidí. Oficiální severokorejské prameny přiznávají kolem 230 tisíc mrtvých, mezinárodní organizace však udávají daleko vyšší počty obětí, zhruba dva až tři miliony.

Uprchlíci před režimy rodu Kimů se shodují, že to bylo pravě v tomto krizovém okamžiku, kdy většina lidí pochopila, že je ideologie nezachrání. Úplně tehdy zkolaboval přídělový systém, lidé nedostávali jídlo a byli odkázáni na to, co najdou v lese nebo na louce. Někteří dokonce říkali, že jedli trávu. A v tu chvíli si uvědomili, že se musí spoléhat sami na sebe, přestali ideologii tolik prožívat a začali se více věnovat tomu, jak přežít.

V této době se také začala rozvíjet šedá ekonomika, začaly vznikat černé trhy, což se ještě víc prohloubilo za vlády Kim Čong-una (od roku 2011), který udělal některé ekonomické reformy a začal více tolerovat šedou ekonomiku.