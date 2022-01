„Po padesáti letech to bolí stejně jako tehdy.“ Stovky lidí si připomněly oběti krvavé neděle

Podle Kay Duddyové, jejíž sedmnáctiletý bratr Jackie byl jedním z prvních zastřelených v lednu 1972, „to po padesáti letech bolí stále stejně, jako to bolelo tehdy“. „Nepřišli jsme jenom o bratříčka, přišli jsme o celou generaci. Máme tolik nezodpovězených otázek, oženil by se? Měl by rodinu?“ cituje BBC Duddyovou.

Lidé v Londonderry, kterému místní raději kvůli podobě s britskou metropolí říkají Derry, vyšli odpoledne do ulic i podruhé. Pochod má být zakončen krátce po páté hodině, tedy ve stejnou chvíli, kdy britští výsadkáři zahájili střelbu.