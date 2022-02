Za černý diamant kupec zaplatil 91 milionů korun. Původ drahokamu může být spojený s meteoritem

Záhada původu černého diamantu

Zatímco bílé a jinak barevné diamanty se nacházejí ve vyvřelých horninách, jaké se dostanou k povrchu při sopečné činnosti, černé diamanty se nacházejí v naplaveninách. „Nacházíme je velmi blízko zemského povrchu, ne-li přímo na něm,“ popsala Stevensová.

Podle Celestiana se ale mohly původně utvářet ve větší hloubce. „Může to být jeden z důvodů, proč je černý. Protože v něm jsou velmi malé minerály. To nám hodně může napovědět o tom, jak vypadá mineralogie hlubokého zemského nitra, z čeho se Země skládá,“ vysvětluje geolog.

Černé diamanty zvané carbonado patří k těm vůbec nejvzácnějším i nejzáhadnějším. Na světě jsou jen dvě místa, kde se našly, a to v Brazílii a ve Středoafrické republice. Právě to nahrává teorii, že jejich vznik mohl být způsoben i dopadem meteoritu ještě v době, kdy byla Jižní Amerika a Afrika jedním superkontinentem. „Pokud by pocházel z vesmíru, řekl by nám dost o vývoji naší Sluneční soustavy, o vývoji planet. A to je také strhující,“ říká Celestian.