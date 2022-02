Rok od puče v Myanmaru: Junta zastrašuje terorem, obyvatelé jí nevěří, říká analytička Kironská

Vy jste kritizovala slovenskou vládu za to, že neuznala NUG jako legitimního představitele Myanmaru. Vládu národní jednoty uznal například francouzský senát či Evropský parlament a dílčího úspěchu dosáhla v OSN. Proč se jí nepodařilo získat širší světovou podporu tak, jako se to povedlo například vůdci venezuelské opozice Juanu Guaidóovi, kterého za dočasného prezidenta uznala právě i Bratislava?

Slovensko nemá uznáním NUG absolutně co ztratit, protože v Myanmaru nemáme ambasádu, nevím o žádných významnějších ekonomických vztazích nebo firmách, dokonce nemáme ani žádné utečence z Myanmaru. Naopak, Slovensko by se mohlo zviditelnit a mohlo by spustit dominový efekt, kdy by vládu národní jednoty uznalo více zemí. Myslím si, že Slovensko podceňuje, že by s takovým přístupem mohlo získat plusové body v dalších asijských zemích, které NUG podporují.

Mám pocit, že mnozí aktéři v Evropě nepřehledné situaci v Myanmaru příliš nerozumějí a čekají, co udělá Evropská unie. Jsem ve spojení s kolegy z různých zemí, a když tlačíme na národní vlády, dostáváme odpovědi právě v tom smyslu, že Slovensko nebo Švédsko a další země se tomu nebrání a určitě podpoří to, co podnikne Evropská unie. Přijde mi to na škodu, protože i členské státy by mohly něco podniknout či to protlačit.

Vraťme se na závěr ke slibovaným volbám. Jak jste zmiňovala, podobné závazky už myanmarská armáda dávala v minulosti, a proto jim veřejnost příliš nevěří. Jak to v tuto chvíli s možným hlasováním vypadá?

Volby už junta dvakrát odložila – nejprve se měly konat do šesti měsíců, poté do roka, nyní slibuje, že do srpna 2023 se volby konat budou. Nepředpokládám, že by k volbám vůbec nedošlo, jestli to bude do srpna 2023, je ale velká otázka. Takové šarády už známe z minulosti, naposledy z roku 2010. Klidně se může stát, že junta vyhlásí, že v takovém chaosu se volby konat nemohou a budou se konat v roce 2024.

Dokonce i v případě legitimních voleb z let 2015 a 2020, které považujeme za férové a demokratické, se v některých oblastech nevolilo. To bylo kritizované, protože se nevolilo v oblastech ovládaných etnickými skupinami, což by byly hlasy, které by nešly Národní lize pro demokracii, protože etnické organizace o NLD nemají dobré mínění.