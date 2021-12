Izraelští experti otočili a doporučili ohroženým skupinám očkování čtvrtou dávkou

Starší 60 let a další ohrožené skupiny Izraelců budou mít možnost nechat se naočkovat čtvrtou dávkou vakcíny proti covidu-19. Vládě to doporučil expertní výbor, rozhodnutí musí ještě potvrdit hlavní epidemiolog. Premiér Naftali Bennett to označil za „skvělou zprávu“, která pomůže překonat omikron.