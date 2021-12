Putin slíbil, že Rusko nebude eskalovat napětí, řekl Biden Zelenskému

Biden ve čtvrtek telefonicky informoval Zelenského o své úterní videokonferenci s Putinem. Šéf Bílého domu a šéf Kremlu spolu hovořili zejména o krizi kolem Ukrajiny vystupňované v posledních týdnech stahováním ruských ozbrojených sil k ukrajinským hranicím.

Biden důrazně Putina upozornil, že případná nová agrese Kremlu vůči Ukrajině by měla za následek tvrdá finanční, ekonomická a další opatření. Ruský prezident odmítl, že by Moskva takový záměr měla, a na druhé straně mimo jiné požadoval od Západu bezpečnostní záruky pro Rusko, včetně nepřijetí Ukrajiny do NATO v budoucnu.