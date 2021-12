Ukrajinu nesmíme Rusku nechat na pospas, varuje velvyslanec u Aliance Landovský

Otázku, proč opět eskaluje napětí jak na pomezí Ruska a Ukrajiny, tak mezi Ruskem a celým Západem, je podle Landovského těžké zodpovědět. Do hlavy moskevskému vedení nikdo nevidí, osobní názor ambasadora je ale jasný: Rusko chce signalizovat Západu, že Ukrajina je pro něj vitální oblastí, kde jeho zájem musí převážit nad zájmem Ukrajiny. Je to z geopolitického úhlu pohledu pochopitelné, ale z jiného úhlu nepřijatelná.

„Žádná členská země NATO, Česká republika asi nejvíce, nemůže připustit to, aby jeden stát diktoval druhému, co si může a nemůže dovolit, s kým má, nebo nemá uzavírat partnerství, o členství v jakých organizacích má usilovat. Myslím, že jsme žili ve sféře takzvané omezené suverenity Leonina Brežněva dost dlouho na to, abychom věděli, že takovou věc nelze připustit,“ řekl.