Summit G20 začal výzvou ke sdílení vakcín s chudšími zeměmi. Očekává se také podpora globální minimální daně

Podpora od lídrů, kteří přijeli na summit do Říma, podle člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy usnadní změnu zdanění technologických obrů, zejména amerických společností. „Ty by měly v budoucnu své daně odvádět tam, kde jsou činné, nikoli tam, kde formálně vykazují své zisky, což jsou často země typu Irska nebo jiné daňové ráje,“ uvedl. Česká státní pokladna by podle jeho odhadu mohla díky dohodě získat navíc až šest miliard korun ročně.

Chudé země mají málo vakcín, apeloval Draghi na úvod

Premiér hostitelské Itálie Mario Draghi hovořil v úvodním projevu především o očkování proti covidu-19. Upozornil, že zatímco v bohatých zemích se diskutuje o tom, jak přemluvit občany, aby se jich nechalo očkovat alespoň sedmdesát procent, chudé země mají vakcín málo a v některých jsou naočkována jen dvě procenta populace. Takové rozdíly považuje Draghi za morálně nepřijatelné, navíc to podle něj podkopává celosvětový boj proti pandemii.

Cílem Světové zdravotnické organizace je plně naočkovat do konce roku 40 procent všech obyvatel planety. Podle Draghiho by měla v příštím roce vakcinace rychle pokračovat. „Musíme udělat vše pro to, abychom do poloviny roku 2022 dosáhli sedmdesátiprocentní proočkovanosti,“ řekl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že jeho země zatím poslala chudším zemím 67 milionů dávek vakcín a do poloviny příštího roku to bude 120 milionů. „Pojďme se jako partneři v G20 více snažit. Solidarita, transparentnost a spolupráce při výrobě: jen tak virus porazíme,“ uvedl Macron.

Lídři se na summitu věnují i energiím

Lídři G20 se mají tento víkend zabývat také celosvětovými problémy s rostoucími cenami energií. Saúdský král Salmán prohlásil, že snahou jeho země je stabilita a rovnováha na trzích s ropou. Americký prezident Joe Biden na summit mířil s výzvou, aby zejména Arábie a také Rusko zvýšily produkci zdrojů energie, které vyvážejí.