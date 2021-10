Oklahoma po šesti letech vykonala popravu, odsouzený se svíjel v křečích a zvracel

Šedesátiletý Afroameričan Grant byl v roce 2000 odsouzen k smrti za vraždu zaměstnankyně věznice. Poté, co popravu umožnil nejvyšší soud, vězeňské úřady v konzervativním jižanském státu vpíchly tři látky vězni, který byl prohlášen za mrtvého v 16:21 místního času (23:21 SELČ).

„Začal se (John Grant) svíjet v křečích krátce po vpíchnutí první látky,“ uvedl reportér americké agentury AP Sean Murphy, který popravě přihlížel. Odsouzenec podle něj sebou asi dvacetkrát škubl a několikrát zvracel, než zemřel. „Byl jsem svědkem čtrnácti poprav, ale ještě nikdy jsem něco takového neviděl,“ prohlásil Murphy.

Oklahoma ujišťovala, že způsob popravy je humánní

Grantovo utrpení okamžitě vyvolalo kritiku. „Oklahoma pokazila své tři poslední pokusy o popravy před šestiletou přestávkou, ale nevyvodila z této zkušenosti žádné poučení,“ řekl agentuře AFP Robert Dunhan, který vede Informační centrum o trestech smrti (DPIC).

Vězeňské úřady v Oklahomě před několika dny v komuniké ujišťovaly, že jejich způsob poprav je „humánní a účinný“ a že popravy mohou pokračovat. Advokát několika odsouzenců Dale Baich nicméně varoval, že panují vážné pochyby ohledně utrpení způsobovaném koktejlem ve smrtící injekci a také ohledně toho, zda je to v souladu s americkou ústavou, která zakazuje kruté a neobvyklé tresty. Argumentoval, že soudní proces o této otázce by měl začít v únoru a do té doby by stát neměl znovu popravovat.

Odvolací soud mu dal ve středu za pravdu a popravu zrušil. Ale úřady státu Oklahoma se okamžitě obrátily na Nejvyšší soud Spojených států, aby toto rozhodnutí zvrátil. A nejvyšší instance, aniž by vysvětlila důvody, dala popravě zelenou. Tři soudci ale dali jasně najevo, že nesouhlasili s konzervativní pětičlennou většinou.

Problémy od roku 2014

Popravčí metoda v oklahomských věznicích je tvrdě kritizována od dubna 2014, kdy odsouzený Clayton Lockett při vykonávání rozsudku smrti injekcí se směsí látek včetně léku midazolam jako sedativa trpěl křečemi, zatínal zuby a dokonce se pokoušel zvedat hlavu z lehátka. Po zhruba 40 minutách zjevného utrpení zemřel na infarkt.

V lednu 2015 si jiný odsouzenec, Charles Warner, stěžoval, že mu „hoří tělo“, než zemřel. Ukázalo se, že věznice dostala špatnou smrtící látku. Tento omyl se málem zopakoval v září 2015, než poprava byla na poslední chvíli odložena.

Podle právníků odsouzenců midazolam není vhodný jako anestetikum, protože nevyvolává potřebnou úroveň bezvědomí při operacích, a tudíž nemůže být využíván ani při popravách. I při Grantově popravě byl jako první látka použit midazolam.