USA dovolí od 8. listopadu vstup očkovaným lidem z většiny evropských zemí včetně Česka

Od 8. listopadu bude možné cestovat do Spojených států. Americký prezident Joe Biden podepsal opatření, které umožní vstup do země očkovaným lidem z většiny evropských zemí včetně České republiky. Do Spojených států bude možné létat také z Číny nebo Indie. Očkování bude pro cestu do země povinné téměř pro všechny cestující nad 18 let, dětí se požadavek netýká.