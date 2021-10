Francouzské děti nově potřebují očkování či testy, chtějí-li sportovat

„Do této chvíle 27 procent mladistvých v této kategorii nemá první dávku. To je podle vlády vysoký počet,“ doplňuje Šmíd.

Řada rodičů si podle zpravodaje klade otázku, proč je nutné očkovat děti, když i vakcinovaní mohou přenášet koronavirus a cílem je ochránit nejzranitelnější skupiny, mezi něž děti nepatří. Francouzská vláda se rodiče snažila přesvědčit několika kampaněmi, kdy zdůrazňovala například to, že dětem očkování ulehčí pohyb mezi vrstevníky.

Potvrzení o bezinfekčnosti ve formě QR kódu jsou ve Francii nutná pro využití dálkových spojů nebo při návštěvě tělocvičen, plaveckých bazénů či kin. Osoby nad osmnáct let se jimi musí prokazovat už skoro dva měsíce. Děti od dvanácti let, které se mohou nechat očkovat, dostaly odklad kvůli pomalejšímu rozjezdu vakcinační kampaně v této věkové skupině.

Situace se zlepšuje

Korespondent ČT předpokládá, že protesty proti covidovým opatřením naberou na intenzitě, zároveň si ale mnoho rodičů řekne, že své potomky nechají očkovat. „Vláda s tím počítá a vydala prohlášení, že covid pasy mohou platit do léta příštího roku. To je jasný podtext toho, že kdo váhá s očkováním, může být bez sportu až do příštího léta,“ líčí.

Dodává, že ve Francii už sedmý týden klesá počet pacientů s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče a nestoupá ani počet nových případů – denní přírůstky se usadily kolem pěti tisíc, zatímco v létě dosahovaly až dvaceti tisíc nakažených.

Mluvčí vlády Gabriel Attal ve čtvrtek také oznámil, že díky zlepšení epidemické situace nebudou od 3. října povinné roušky při vyučování na základních školách. Bude to ale platit jen pro ty departementy, kde není v pětidenním průměru více než padesát nakažených na sto tisíc obyvatel. Například v Paříži by tak vzhledem k aktuálním statistikám roušky byly nutné dál.