V Rouenu se přou, kdo bude stát před radnicí. Starosta chce Napoleona vyměnit za sochu ženy

Socha císaře, která před radnicí v Rouenu stála poprvé před 135 lety, se teď opravuje. Poté si vojevůdce bude zřejmě hledat nový podstavec. Starosta Rouenu Nicolas Mayer-Rossignol se Napoleona úplně zbavit nechce, rád by ho ale umístil do úplně jiné části města. Na prestižním místě před radnicí by měla podle něj stát socha někoho jiného – nejlépe ženy.

„Jsme ve městě, kde je snad až příliš muzeí a spousta soch více i méně významných osobností. A všichni jsou to muži,“ přivítala starostův nápad Constance Lefebvrová z asociace bojující za práva žen (DDF Rouen). Podle ní je spousta žen, jako třeba spisovatelka Simone de Beauvoirová, které by si místo na podstavci zasloužily.

Návrh starosty ale vyvolal i silnou kritiku. „Ženy mají jen málo soch a je po nich pojmenováno málo ulic, ale není nutné zbavit se Napoleona jen proto, aby na jeho místě byla žena,“ podotkl Laurent Bonnaterre, starosta obce Caudebec-lès-Elbeuf z téhož regionu.

„Je to nešťastné a možná přímo skandální rozhodnutí, které ukazuje, jak přemýšlejí noví levicoví starostové,“ míní profesor historie Guillaume Pennelle.