Francie si Napoleona připomíná, ale neoslavuje. Od císařovy smrti uplynulo dvě stě let

Prezident Macron položil květiny k Napoleonovu sarkofágu v Invalidovně. „Nejedná se o žádné oslavy, jedná se o připomínkové akce. Proběhla tady velká polemika o tom, jestli je vlastně možné si toto výročí nějakým způsobem připomínat,“ podotkl zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

„Předchozí prezidenti si Napoleona přehazovali jako horký brambor. Nikdo se do toho nechtěl pouštět, až Macron řekl, že je potřeba se podívat zpříma do historie, že je nutné si uvědomit, že Napoleon byl opravdu významnou figurou a nelze ho přehlížet. Ale zároveň chce upozornit na ty temné stránky Napoleonova období,“ dodal s tím, že Macron bude mít k tomuto tématu projev ve Francouzském institutu.

Středečního programu se měl původně účastnit i šéf Kremlu Vladimir Putin. „Vzhledem k tomu, co se děje ve světě, a vzhledem k tomu, jaká kontroverze by Putinovu cestu do Paříže doprovázela, se od toho upustilo,“ dodal Šmíd.

Hlavní část akcí začne až po uvolnění protipandemických opatření 19. května. Plánována je řada výstav po celé zemi i zahraničí, například v belgickém Waterloo.