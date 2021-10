Merkelová věří, že dohoda o migraci s Tureckem bude pokračovat. Ankara chce víc peněz

Merkelová po zářijových parlamentních volbách v úřadu končí, spolu s Erdoganem patří k nejdéle sloužícím čelným politikům v Evropě.

Byla to právě Merkelová, která velmi přispěla k dojednání migrační dohody mezi Tureckem a Evropskou unií v letech 2015 a 2016. Stalo se tak poté, co v roce 2015 přišly do Německa statisíce uprchlíků. Ti se často dostávali do Evropy skrze Turecko.

Kancléřka: Vyplatili jsme vám 4,5 miliardy eur

Dosluhující německá kancléřka vyjádřila přesvědčení, že spolupráce s Ankarou bude v této oblasti pokračovat. „Podpora ze strany EU je nutná – doteď jsme vyplatili 4,5 miliardy eur z dohodnutých šesti miliard eur,“ uvedla Merkelová.

Erdogan připomněl, že Turecko hostí na svém území 3,5 milionu uprchlíků ze Sýrie a dalších 300 tisíc lidí z Afghánistánu. V uplynulých měsících Turecko vyzvalo EU, aby zvýšila finanční podporu. Podle tureckých úřadů unijní peníze pokrývají jen menší část nákladů, které země s uprchlíky na svém území má.

Německo a Turecko mají podobné zájmy například u Afghánistánu

Merkelová ocenila také rozvoj infrastruktury a zlepšení životních podmínek v Turecku. „Někdy jsem ale byla kritická ohledně vývoje lidských práv a osobních svobod,“ uvedla kancléřka. Podle ní však Turecko má s Německem a dalšími unijními zeměmi podobné zájmy v řadě geopolitických otázek, například ohledně vývoje v Afghánistánu.

Merkelová a Erdogan patří k nejdéle sloužícím vrcholným politikům v Evropě. Podle politologa Güntera Seuferta měli oba politici občas napjaté vztahy, nakonec ale vždy našli způsob, jak se dohodnout. Podle odborníků však nová německá vláda zaujme zřejmě vůči Erdoganovi o něco tvrdší postoj než dosluhující kancléřka.