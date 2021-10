Osud hongkongské sochy připomínající masakr v Pekingu je nejasný. Panují obavy, že jí hrozí zničení

Univerzita, která je nejstarší v Hongkongu, podle zpravodajského serveru BBC News uvedla, že o odstranění takzvaného Pilíře hanby rozhodla „na základě právních porad a aktuálního zhodnocení rizik“.

Podle zpravodajky ČT v Asii Barbory Šámalové není toto rozhodnutí nijak překvapivé. „Je v souladu s pokračující komunistickou normalizací v Hongkongu, kdy jsou skutečně postupně likvidovány veškeré známky svobody i veškeré připomínky událostí z náměstí Nebeského klidu z roku 1989,“ uvedla. Dodává, že celé to začalo uzavřením muzea připomínajícího masakr a zákazem pietních akcí, za které jsou jejich organizátoři ve vězení.

Za zarážející však na nařízení ohledně odstranění sochy považuje šibeniční termín, a to jeden týden. „Socha je velká, měří osm metrů a vyžaduje to náročnou technickou přípravu, rozebrání a přesun jeřábem,“ vysvětlila zpravodajka. I sám dánský autor sochy podle ní sdělil, že něco takového není možné zařídit rychleji než za několik měsíců.

„Takže bylo zjevné, že úřady směřují k tomu, že budou chtít sochu zničit,“ uvedla. Jestli se tak skutečně stane a kdy, ale není zatím podle ní ještě jasné. Situaci v Hongkongu teď prý totiž komplikuje kvůli tajfunu vyhlášený osmý z deseti pohotovostních stupňů a zdejší lidé tak mají aktuálně jiné starosti.

Dílo už se stěhovalo i v minulosti, zachránili ho studenti

Umělecké dílo vytvořené dánským sochařem Jensem Galschiotem bylo vystaveno v komplexu univerzity čtyřiadvacet let. Socha tam byla přestěhovaná v posledních dnech britské vlády nad Hongkongem a ani tehdy to nebylo jednoduché, připomněla Šámalová.

„Dánský autor poskytl sochu Hongkongu a ta byla vystavená ve Victoria Parku, kde se tradičně konaly piety za události náměstí Nebeského klidu. Po návratu do čínské správy bylo však jasné, že socha tam nemůže zůstat, protože to téma je v pevninské Číně tabu. Studenti se ji ale rozhodli zachránit a přestěhovat na akademickou půdu. Ta byla tehdy nedoknutelná a ještě dlouhou dobu i poté,“ přiblížila Šámalová.

Museli se ale už tehdy vypořádat s ochrankou univerzity, která se snažila umístění sochy zabránit. Nakonec se jim to povedlo, a jakmile byla na akademické půdě, byla chráněná jejími svobodami – až do doby, dokud to neukončil zákon o státní bezpečnosti v Honkgongu.

„Změnilo se vedení univerzity, které je nakloněné Pekingu a snaží se řídit zákonem pochopitelně pod hrozbami vysokých trestů a jít na ruku hongkongské a čínské vládě,“ vysvětlila zpravodajka ČT.