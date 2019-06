Od masakru studentů v Pekingu uplynulo 30 let. Čína o krveprolití dodnes mlčí

Přeživší disidenti následně požádali o azyl nebo bezprostředně po krvavých událostech utekli do zahraničí, aby se vyhnuli tvrdým represím, které postihly ty, kteří zůstali. Tisíce lidí byly zatčeny a kolem třech desítek jich je stále ve vězení. Otec Pao Pchu se stal nejvýše postaveným funkcionářem, potrestaným za odpor proti vojenskému zásahu. Za mřížemi strávil sedm let a dodnes je v domácím vězení v Pekingu pod dohledem strážců, kteří sledují každý jeho krok i komunikaci.

„Nikdo z nás si nemyslel, že to takhle dopadne. Bylo pro nás nepředstavitelné, že by začali střílet do lidí,“ svěřil se agentuře AFP čínský disident Wang Tan, který se protestů v čínské metropoli účastnil a dnes žije ve Spojených státech. Tam byl v roce 1998 vyhoštěn a návrat do rodné země, kde žijí jeho rodiče, mu už nebyl umožněn.

Podle tehdejšího britského velvyslance v Pekingu Alana Donalda dostali studenti původně hodinu na vyklizení náměstí. Armáda na ně ale zaútočila už po pěti minutách. „Studenti se chytili za ruce, ale byli sraženi tanky. Ty pak přejížděly znovu a znovu těla, rozmačkávaly je na paštiku a zbytky shrnul buldozer. Pozůstatky pak byly spáleny a hadicí spláchnuty do stoky,“ vylíčil Donald v telegramu, který odeslal druhý den po událostech do Británie. I ti studenti, kteří vojáky prosili o život, byli podle něho nelítostně zavražděni.

To ČT potvrdila i 28letá datová analytička z Číny, která dnes žije v Londýně, ale kvůli bezpečí své rodiny si nepřála být jmenována. „O incidentu na Tchien-an-men vím a myslím, že o něm ví i většina mých přátel. Dozvěděla jsem se to od rodičů a také učitelů, kteří nám o tom v dějepise vyprávějí, přestože v oficiálních učebnicích to není,“ uvedla analytička.

Částečně proto nemá mladá generace o citlivých otázkách událostí 4. června příliš mnoho informací, přestože v povědomí se Pekingský masakr zejména díky generaci jejich rodičů stále drží. „Číňané žijí velice intenzivním životem, co se týče studia, pracovní kariéry, zakládání rodiny a splácení hypotéky. Takže si myslím, že mladá generace o tom ví relativně málo. Nicméně, je to stále v povědomí,“ řekl sinolog.

„Pokud mé děti vyrostou v demokratickém světě, budou si přirozeně myslet, že diktátorský režim je ostudná a hrozivá věc. Neplatí to ale vždycky. Samozřejmě uznávám, že se pod diktátory dějí příšerné věci, jako je takto, ale dějí se i dobré věci. Moje sestřenice je o osm let starší než já a když se narodila, naši rodiče stále neměli, co jíst. Ale nyní mají domy, auta a mohli zaplatit mé školné v Londýně. Netvrdím, že se to stalo kvůli diktátu v Číně, ale žádná z demokratických zemí nezaznamenala tak rychlé ekonomické zlepšení během necelých 40 let, jako měla Čína,“ popsala žena.

Odkazuje tak i na nástup nového generálního tajemníka Ťiang Ce-mina, který do úřadu nastoupil v roce 1989 po odvolání Čao C'-Janga. Jmenování Ťiang Ce-mina bylo podle sinologa Vojty kompromisem mezi reformním a konzervativním křídlem. S jeho nástupem se Čína po ekonomické stránce dramaticky změnila a od 90. let až do počátku 21. století neobyčejně ekonomicky vyrostla, popsal odborník.