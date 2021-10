Armin Laschet vidí po jednání s německými Zelenými možnost koalice

Zelení jsou v opozici 16 let a chtějí znovu do vlády. Hlavní důraz podle očekávání kladou na ochranu klimatu , požadují rychlejší odklon od uhlí , ale za cenu dalšího zadlužování země . Předseda strany Robert Habeck považuje program za „vitaminovou injekci“, kterou Německo po vládě koalice CDU/CSU a SPD potřebuje.

V rámci svého „Okamžitého plánu pro ochranu klimatu“ slibují do roku 2030 snížit produkci skleníkových plynů o 70 procent ve srovnání s rokem 1990. Nyní Německo plánuje snížení o 65 procent. Tuna vypuštěného CO 2 v dopravě a při výrobě tepla má stát místo současných 25 eur (635 korun) 60 eur (1524 korun). Lidé s nízkými příjmy, které zatíží rostoucí ceny energií nejvíc, mají dostat dotace. Konec využívání uhlí nyní plánovaný na rok 2038 chtějí Zelení uspíšit o osm let.