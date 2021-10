V Nizozemsku vytiskli třicetimetrový most. Ušetřili až čtyřicet procent materiálu

video Události: Vytištěný most v Nizozemsku

Most dlouhý třicet metrů stojí na čtyřech pilířích v parku v nizozemském Nijmegenu. Jeho netradiční tvar má kořeny v unikátním způsobu výroby – přesněji řečeno tisku. Obří 3D tiskárna na univerzitě v Leidenu několik týdnů pečlivě pokládala jednu vrstvu betonu za druhou. Stavba díky tomu byla rychlejší, bezpečnější a levnější.

„Velkou výhodou, tedy kromě krásného tvaru, je pochopitelně to, že pokládáte beton přesně tam, kam potřebujete. A to je mnohem ekonomičtější,“ vysvětluje Theo Salet z Leidenské univerzity. Celkově se dá stavbou bez zbytečných odpadů ušetřit třetina až čtyřicet procent materiálu.

„Jde to tak – vrstva za vrstvou. Jako když šlehačkou děláte kruh za kruhem a dort je vyšší a vyšší. A tak to jde i s tím mostem, stavíme ho vrstvu po vrstvě,“ dodává Salet. Výsledkem je struktura stavby, v níž jsou vidět jednotlivé vrstvy.

Jednodušší je pak i montáž. Most na místo přivezou technici v přesně do sebe zapadajících částech – a tam už ho musí jen sestavit. Podle autorů mostu má 3D tisk ve stavebnictví budoucnost a je pravděpodobné, že už brzy nijmegenský most o svůj rekord nejdelšího vytištěného přijde.