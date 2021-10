Číně chybí elektřina. Malé firmy se bojí krachu

Čínské továrny se snaží uspokojit objednávky na vývoz před Vánocemi. Produkce ale vázne – na vině jsou výpadky proudu. Kvůli situaci nestíhá a posouvá termíny například výrobce televizorů Express Luck. „Stále trváme na tom, aby dodavatelé dodržovali termíny, dělali směny navíc nebo používali vlastní generátory. Kvůli výpadkům elektřiny nám ale rostou náklady, protože dodavatelé musejí vkládat další kapitál, aby práci dokončili,“ popsal náměstek ředitele společnosti Sherman Čchan.

Kvůli centrálnímu plánování nejsou výpadky elektřiny výjimečné. Letos je to ale vážnější. Šedesát procent ekonomiky totiž závisí na energii z uhlí, které zdražuje.

Státem regulované ceny elektřiny a přísné cíle na kontrolu emisí nutí provincie, aby omezovaly spotřebu. Vláda nařídila šetřit. „V postcovidové ekonomice je zvýšená poptávka po energiích, což vede k inflaci, vůči které není imunní ani uhlí. Zdražuje, ale ceny elektřiny kontroluje vláda,“ řekl investiční ředitel Kaiyuan Capital Brock Silvers.

Majitelé soukromých továren se obávají krachu. Například manažer prádelny Kao Laj si pronajímá generátory, což mu zvyšuje náklady. „K výpadkům proudu dochází. Elektřina je pro malé firmy, jako jsme my, zásadní. Jsme ochotni spolupracovat, protože země to potřebuje. Ale pokud to bude pokračovat, musíme něco vymyslet,“ sdělil.

Výpadky mají vliv i na běžný život. Do tmy se noří města v několika provinciích na severovýchodě Číny. Na silnicích vznikají zácpy, když přestane fungovat dopravní osvětlení. Bez elektřiny jsou domácnosti i nemocnice. Ve výškových budovách chodí lidé desítky pater pěšky.