Kvůli krizi s pohonnými hmotami zvažuje britská vláda vydání víz pro řidiče cisteren ze zahraničí

Vydáváním víz by kabinet popřel vlastní přísnou imigrační politiku po brexitu, napsal list The Guardian. Podle dopravců však není jiná možnost, protože problémy v zásobování se jinak budou zhoršovat a můžou negativně ovlivnit i předvánoční trh.

„Vidím především v supermarketech neobvykle plné nákupní koše u kas, což svědčí o tom, že nervozita se projevuje. Ne sice zcela ještě panikou nákupu, jako například, když na začátku covidu zmizel toaletní papír, ale především tím, že si lidé dělají zásoby, protože neví co bude,“ komentuje situaci z Velké Británie publicista a komentátor ČRo Plus a spolupracovník ČT Jan Jůn. A připomíná, že Británie stále importuje asi šedesát procent potravin, a především právě z EU, ze které odešla.

Situaci navíc komplikuje i fakt, že se k nedostatku řidičů přidružují další problémy, jako třeba nedostatek oxidu uhlíku na konzervaci potravin nebo fakt, že na farmách, které byli zvyklé na pomoc zahraničních pracovníků, nemá nyní kdo sklízet a tak se tady v některých případech pracuje i po nocích a s baterkou. „Jedna farma tak sklízela v noci zelí, protože neměla pracovníky z EU,“ dodal Jůn.

Ve společnosti tak podle něho roste napětí, které už dlouho takto patrné nebylo. Dá se ilustrovat i na jednom čerstvém průzkumu veřejného mínění realizovaného před pár dny. „Jen patnáct procent Britů nyní tvrdí, že brexit přinesl více výhod než problémů, a třiapadesát procent říká opak,“ dodává.

Aktuální otázkou začíná teď být podle něho třeba i to, zda se na vánoční stůl Britů dostane tradiční potravina, a to sice krocan. Ty z Norfolku a Suffolku, ze dvou hrabství na severovýchodě Británie, totiž podle Jůna nedojedou, jestli bude dále nedostatek řidičů. A dodal, že v této věci se už proslýchá i to, že premiér Johnson měl dokonce jednat telefonicky s brazilským prezidentem Bolsonarem, jestli by nemohli z Brazílie dodat krocany. „Jakmile by vypukla podobná panika několik týdnů před Vánoci jako je teď, kdyby se to neuklidnilo, tak Vánoce by mohly být špatné,“ dodal směrem k dalšímu vývoji.

The Guardian pak upozornil, že pokud britská vláda dočasná víza pro řidiče nakonec zavede, bude to výzva i pro další sektory, které se rovněž potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Výjimky pro pracovníky ze zahraničí by pak mohli žádat třeba podnikatelé v pohostinství, upozornil.