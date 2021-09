Lídři Japonska, USA, Indie a Austrálie dohodli spolupráci. Usilují o svobodný Indo-Pacifik „neohrožený nátlakem“

Ačkoliv Čínu všichni čtyři vedoucí představitelé zemí – tedy kromě Suga také americký prezident Joe Biden, indický premiér Nárendra Módí a australský premiér Scott Morrison – nezmínili ve veřejných projevech ani ve společném prohlášení vydaném po dvouhodinovém jednání v Bílém domě, Peking byl zjevně hlavním tématem hovorů. V prohlášení státníků se často zmiňoval důraz na chování podle pravidel v regionu, kde Čína ukazuje svou sílu, upozornila agentura Reuters.

„Společně se znovu zavazujeme k podpoře svobodného, otevřeného a na pravidlech založeného řádu, jenž je zakotven v mezinárodním právu a který nepřemůže nátlak. A to s cílem posílit bezpečnost a prosperitu v indicko-tichomořském regionu i mimo něj,“ uvedli představitelé čtyř zemí.

Vedoucí Quad také vyjádřili podporu malým ostrovním státům, zejména těm v Pacifiku, s cílem posílit jejich ekonomickou a environmentální odolnost. Kromě toho vyzvali Severní Koreu, aby se zapojila do jednání ohledně programů jaderných zbraní a balistických raket, což ale Pchjongjang odmítl udělat, pokud nebudou zrušeny mezinárodní sankce.

Australský premiér Scott Morrison dále uvedl, že země budou zároveň pracovat na zlepšení zabezpečení dodavatelských řetězců pro kritické technologie, jako je čistá energie, i na zmírnění globálního nedostatku polovodičů. Doplnil, že to bude zahrnovat i propojení australských surovin s výrobními a zpracovatelskými schopnostmi a koncovými uživateli ve Spojených státech, Indii a Japonsku.

Austrálie je největším dodavatelem vzácných zemin na světě mimo Čínu a je významným dodavatelem kovů používaných v bateriích elektrických vozidel, jako je nikl, měď a kobalt.

Módí slíbil vakcíny proti covidu

Módí podle indického ministerstva zahraničí svým kolegům při setkání sdělil, že Indie umožní do konce října vývoz osmi milionů vakcín proti covidu-19, což je v souladu s dohodou uzavřenou v březnu. Původní plán o dodávce jedné miliardy po celé Asii do konce roku 2022 byl přerušen poté, co Indie, největší světový výrobce očkovací látky, v dubnu zakázala vývoz kvůli vypuknutí epidemie na domácí půdě. Nyní Módí slíbil dát k dispozici osm milionů vakcín firmy Johnson & Johnson.

Čtveřice zároveň po jednání podle agentury Reuters oznámila několik nových dohod, přislíbila boj proti ilegálnímu rybolovu nebo navázala partnerství v oblasti 5G sítí.

Čína setkání lídrů kritizovala

Očekávalo se, že setkání čtyřky zemí bude Peking pozorně sledovat. Uskutečnilo se totiž o něco více než týden poté, co USA, Británie a Austrálie oznámily uzavření bezpečnostního paktu AUKUS, v jehož rámci Austrálie získá ponorky s jaderným pohonem. To Peking ostře odsoudil.