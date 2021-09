Spojené státy vrátily Iráku vzácnou tabulku s Eposem o Gilgamešovi

Návrat ztraceného archeologického exponátu uvítal irácký ministr kultury Hasan Nazím. „Navrácení iráckého artefaktu (do vlasti) pro mě znamená navrácení důvěry a sebevědomí do irácké společnosti,“ uvedl ministr.

Dílo bylo americkými úřady zabaveno v roce 2019 a od té doby se ministerstvo spravedlnosti snažilo o návrat tabulky do Iráku, respektive o její formální vlastnictví prostřednictvím zákonů o propadnutí, aby ji mohlo vrátit právoplatným majitelům. Letos v srpnu soud zabavení tabulky schválil.

Postup USA přivítala generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová. Podle ní to iráckému lidu pomůže „se spojit s jednou stránkou své historie“.

Tabulku našli díky nesrovnalostem v dokumentaci

Tabulka se v Iráku ztratila na začátku 90. let. Do Spojených států se vzácný předmět dostal asi v roce 2003. Obchodník se starožitnostmi, který dílo přivezl do USA, ale zřejmě zfalšoval dokumentaci o původu. V roce 2014 tabulku koupila v aukci za 1,67 milionu dolarů rodina Greenů vlastnící obchodní řetězec Hobby Lobby a tabulku umístila do svého Muzea bible.

Dílo se podařilo objevit díky informacím znalce, který v roce 2017 upozornil na nesrovnalosti v dokumentaci původu. Iráčtí představitelé proto vyzvali zástupce univerzit, muzeí a dalších výzkumných institucí, aby se více zajímali o původ artefaktů, se kterými přichází do styku, a tím pomohli Iráku a dalším zemím získat nazpět uloupená umělecká díla.

Epos o Gilgamešovi je jedním z nejstarších literárních děl. Vznikl ve druhém tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii, která se rozkládala zhruba na území dnešního Iráku, a ovlivnil mnohá další literární díla i náboženství, která v oblasti vznikla.