Vzácná tabulka s Eposem o Gilgamešovi by se mohla vrátit do Iráku, americký soud schválil její zabavení

Americký federální soud posvětil zabavení 3500 let staré tabulky s částí eposu o Gilgamešovi. Artefakt by se tak mohl vrátit do země svého původu – do dnešního Iráku, informovala agentura AFP. Historický předmět zakoupili v roce 2014 majitelé obchodního řetězce Hobby Lobby a umístili ho v Muzeu bible ve Washingtonu. Úřady tvrdí, že tabulka se před tím do země dostala nelegálně.