Z Iráku mizí tisíce starověkých památek, země nemá na jejich ochranu peníze

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit Tell al-Ubajd se rozprostírá v jižním Iráku nedaleko zřícenin sumerských měst Eridu a Uru. Podobná opuštěná naleziště daleko od větších center jsou podle místních archeologů snadným cílem ozbrojených skupin.

„Nalezišť je mnoho. Jejich vysoký počet vyžaduje víc hlídek,“ říká ředitel muzea v jihoiráckém městě Násiríja Sajjad Abdel Hassan. Na ty ale stát, kde téměř třicet procent lidí žije pod hranicí chudoby, nemá peníze.

Hliněné tabulky z období tří tisíc let před naším letopočtem nebo pozůstatky keramiky ze sumerského období tak snadno končí v rukách překupníků. Organizované skupiny je vyváží ze země do Íránu. Odtud pak míří na rybářských lodích do zemí Perského zálivu. Prodávají se na internetových aukcích, často s falešnou legendou jejich původu.

„Nemáme statistiky o počtu historických předmětů, z kterých se stává pašované zboží,“ přiznává ředitel iráckého Ústavu pro památky a dědictví Laith Majid.

Země přišla o desítky tisíc děl

Přesná čísla neexistují, odhadem jde ale o desítky tisíc uměleckých děl, o která Irák přišel od americké invaze v roce 2003. Další ránu zasadilo zemi barbarské tažení samozvaného Islámského státu. Radikálové zdevastovali asyrské město Nimrúd nebo palác v Chorsábádu.

Přesto existují i pozitivní zprávy. Část uměleckých artefaktů se do Bagdádu pomalu vrací. Naposledy na začátku měsíce ze Spojených států. „Přijali jsme 17 321 artefaktů z USA,“ oznámil irácký ministr zahraničí Fuád Husajn.

To je zatím největší objem vrácených památek v historii země. Jeho součástí má být i jeden díl nejstaršího dochovaného epického díla světové literatury, eposu o Gilgamešovi.