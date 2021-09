Vítězný oblouk zmizel za plentou. Christův sen uskutečnil jeho synovec

Dělníci zabalili pařížský Vítězný oblouk do lesklé látky. Instalaci navrhl loni zesnulý výtvarník Christo, který v minulosti nechal podobně zabalit například i historickou berlínskou budovu Říšského sněmu. Projekt za zhruba 14 milionů eur (zhruba 354 milionů korun) nyní dotáhl do konce Christův synovec Vladimir Javačev. Na zabalení padesát metrů vysokého monumentu z 19. století spotřebují dělníci až 25 tisíc metrů čtverečních modrostříbrné látky z recyklovatelného plastu. Umělecká instalace bude oficiálně k vidění od 18. září do 3. října.