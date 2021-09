Papež zahájí hlavní program návštěvy Slovenska schůzkou s prezidentkou

V podvečer má František, který v zemi setrvá do středy, naplánovány protokolární schůzky se slovenským premiérem Eduardem Hegerem i s předsedou parlamentu Borisem Kollárem.

Odpoledne pak papež zavítá do centra, které pečuje o nemocné lidi bez domova. U památníku holocaustu se zase sejde se zástupci židovské komunity. Minulý týden si Slovensko pietními akcemi připomnělo 80. výročí přijetí protižidovských opatření za druhé světové války, kdy byl tehdejší slovenský stát spjat s nacistickým Německem.

Hlava katolické církve na Slovensku setrvá do středy. V úterý zavítá na východ země, kde se kromě jiného sejde s mládeží a na sídlišti Luník IX v Košicích přijde mezi příslušníky romské menšiny. Návštěva papeže v zemi vyvrcholí ve středu mší v západoslovenském Šaštíně.

Pro všechny akce, na nichž papež veřejně vystupuje, platí protiepidemická pravidla. Ti, kteří se jich chtějí zúčastnit, se museli předem registrovat, a to do půlnoci z neděle na pondělí. Už při registraci museli nahrát do systému takzvaný covidový pas. Návštěvu hlavy církve doprovází také významná dopravní opatření. Obrovský poradil řidičům, aby se v pondělí centru Bratislavy vyhnuli úplně.