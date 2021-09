Spor o důl Turów gradují české volby, obává se polský premiér

„To je těžký, lokální spor, který se odehrává ve stínu voleb v České republice,“ řekl Morawiecki. „Počítám, že až se volby uskuteční, emoce opadnou,“ dodal. Pro Polsko je tento spor sice „nepříjemný, ale takových problémů máme desítky“.

Ať rozhodne unijní soud

Česko se s žalobou proti rozšiřování dolu Turów v únoru obrátilo na Soudní dvůr EU. Ten v květnu Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole. Polský premiér nicméně oznámil, že země nařízení nedodrží, neboť by to mělo pro zemi velmi negativní důsledky. Česko proto evropský soudní dvůr požádalo, aby Varšavě udělil pokutu za každý den, kdy bude pokračovat těžba.

„Myslím, že jsou to nepřiměřené prostředky,“ řekl o postupu české strany Morawiecki. „Nechci používat silná slova, cítím se být uvedený v omyl,“ odpověděl na otázku moderátora, zda má pocit, že Česko, sousední země a partner ve visegrádské čtyřce, Polsko podvedlo.

Spory pokračují, rozhovory také

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která ho i s elektrárnou vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na třicet kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Obyvatelé obcí na české straně hranice mají problémy s mizející vodou a obávají se zvýšení prašnosti a hluku.

Zástupci české a polské strany jednají o mezivládní dohodě ohledně sporného dolu. Portál gazeta.pl píše, že příští týden budou pokračovat rozhovory na expertní úrovni, pak na politické.