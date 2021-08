Kábulské letiště se stalo terčem raketového útoku, evakuace pokračují

Den do odjezdu

„V současnosti se mluví zhruba o pěti tisících amerických vojáků, kteří by měli zemi opustit do úterka,“ shrnuje zpravodaj ČT v Turecku David Černohorský. Vojáci pracovali především v okolí kábulského letiště a pomáhali organizovat transporty. Letecký most by měl se stažením vojáků v současné podobě skončit.

„Jedná se o tom, jestli bude nějakým způsobem pokračovat. Například Francie nebo Británie tlačí na to, aby vzniklo aranžmá s Talibanem, které by umožnilo evakuace i nadále,“ říká Černohorský. Taliban už dříve oznámil, že evakuace umožní, otázkou ovšem zůstává, co za to bude požadovat. Nechce být ale po obsazení Afghánistánu odříznut od zbytku světa.

Počty evakuovaných lidí z Kábulu se v posledních dnech snížily. Může za to také fakt, že Taliban stále ztěžuje možnosti, jak se na letiště dostat. O další fungování mezinárodního letiště stojí Turecko. Nyní se zvažuje nasazení bezpečnostní agentury, která by hlídala civilní pracovníky na letišti. „Pro Turecko by to byla šance, jak zůstat přítomno v Afghánistánu a jak to prodat jako úspěch,“ uzavírá Černohorský.