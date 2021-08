Žádné jiné hlavní město v Evropě není Berlínu blíž než Praha, řekl německý prezident po příjezdu do Česka

Buďte srdečně vítán v Praze. Přijel jste vlakem, to je poměrně netradiční prostředek pro státní návštěvu. Proč právě vlak? Má to nějakou symboliku?

No, není to až tak neobvyklé pro cesty po Německu. Ale máte pravdu, když jezdím do ciziny, je to spíš vzácnost. Pamatuji si jednu jedinou cestu – v Itálii jsme kdysi cestovali vlakem. Možná přibude ještě nějaká zahraniční cesta vlakem. Ale že jsem jel přímo z Berlína vlakem, to je opravdu premiéra.

Zároveň to však ukazuje, že z Berlína není žádné jiné evropské hlavní město tak blízko jako Praha. To je pravda zeměpisně, ale myslím, že to mohu říct i s ohledem na dobré sousedství našich zemí. Každopádně mám velikou radost z toho, že jsem mohl dodržet slib, který jsem dal vašemu prezidentovi. Tolikrát jsme o tom hovořili, opakovaně jsme to plánovali, překazil nám to koronavirus. Ale teď jsem konečně tady a mám radost.

Zítra navštívíte také hrobku, kde padli hrdinové, kteří připravili o život Reinharda Heydricha. Proč je toto gesto z vašeho pohledu nutné a potřebné?

Lidé v Česku vědí, že v tuto chvíli máme dobré sousedské vztahy, posilujeme je a směřujeme do budoucnosti. Ale zároveň jsme spojeni hrůznými dějinami. Heydrich je představitelem hrůzných činů, obsazení Německem, představitelem toho, co hrozného Německo Čechům provedlo. Proto zítra u památníku atentátníků položím věnec.

Vím, že o život přišli nejen atentátníci. Odplata nacistů stála životy mnoha lidí, dvě města byla zcela zničena a jejich obyvatelé zavražděni. Na to budeme vzpomínat. Připomínáme si naši odpovědnost. A je to pro nás povinnost, abychom naše sousedství posílili pro budoucnost.

V nebližších dnech se sejdete s řadou vrcholných českých politiků. Jaká témata budou dominovat těmto rozhovorům a kde očekáváte, že může dojít k nesouladu?

Nevím, jestli to budou nějaké velké nesoulady. Rozhodně se budeme ohlížet na poslední tři desetiletí, hlavně na těch 25 let, co uplynulo od Česko-německé deklarace. Možná by se mělo mladší generaci zdůraznit, jak málo samozřejmé – s ohledem na dějiny – je to, že vztahy se rozvíjejí tak plodně a úspěšně.

Ve dnech, co budu v Česku, bych chtěl jasně ukázat, jak úzce jsme propojeni – politicky, ekonomicky, kulturně. Nemáme dobré vztahy jen na politické úrovni, i na úrovni občanské společnosti jsou četné vztahy.

Cestu vlakem jsme využili i komu, že jsme se sešli se zástupci pendlerů. Těch je v pohraničí padesát až šedesát tisíc. Říkali nám, jaké potíže měli poté, co na začátku koronakrize byly zavřené hranice. Teď jsou ale všichni překvapeni tím, že otevřené hranice se mohou stát zase překážkou. Dali jsme si opakovanou povinnost, aby Evropa byla silná, s otevřenými hranicemi.

Také se dívám na nadcházející české předsednictví EU příští rok. A jsem si jist, že Česká republika zase přijde s novými impulzy.

Pane prezidente, děkuji za rozhovor.