Karate nebo skateboarding. V Tokiu se objeví čtveřice nových sportů

„Lidé si úplně neuvědomují, že surfování pochází z Havaje, která byla dříve kompletně utlačovaná. Poté ho Havajané sdíleli se světem a nyní je to profesionální sport, který jde na olympijské hry,“ říká bývalý profesionální surfař Richard Schmidt.

Na svá zatím nejprestižnější klání se teď intenzivně připravují milovníci mořských vln. To je velkou poctou mimo jiné pro Havaj, která je kolébkou surfingu.

Na olympijské hry se dostal také další sport, který se jako zábava i experiment zrodil na periferii: skateboarding.

„Díky olympijským hrám se ze skateboardingu stává přístupnější sport, což nás do jisté míry zbavuje tíhy na ramenech. Celý život jsme se snažili dokázat, že skateboarding je něco, co stojí za to dělat,“ říká olympijský reprezentant Dallas Oberholzer.

Nedávná reforma

Rozšířit seznam olympijských disciplín umožnila reforma z roku 2014, která ruší restrikce pro počet nově přijatých sportů. Organizátorům dává právo zařadit do programu i ty, které jsou populární v pořadatelské zemi. V Japonsku tak letos bude mít premiéru i karate.

V Paříži se zase v roce 2024 představí zcela exotický přírůstek v podobě breakdance. „Myslím si, že je čas dostat breakdance na jinou úroveň, proslavit ho,“ domnívá se tanečnice Kateryna Pavlenková.

Taneční kreace nejspíš do budoucna nebudou poslední novinkou. Prorazit na olympiádu se snaží například i někteří stoupenci videoher a takzvaného e-sportu.