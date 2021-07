Cizinci se do země nedostanou, sportovci tráví hodiny na letišti, popisuje zpravodajka ČT předolympijské Tokio

Pokud by se místní obyvatelé chtěli jít podívat třeba na maraton či jiné soutěže, v jejichž případě je možné stát kolem trasy, budou na místě organizátoři a dobrovolníci, kteří jejich vstupu zamezí. Že by taková situace vůbec nastala, ovšem není příliš pravděpodobné. „Japonská veřejnost je velice ukázněná. Vláda vlastně nic nenařizuje, ona žádá občany, aby dodržovali opatření, a Japonci se skutečně chovají velice zodpovědně,“ dodává zpravodajka ČT.

Sportovci se po příjezdu zdrží na letišti i dlouhé hodiny

I příjezd olympijských delegací je poměrně komplikovaný. Sportovci musejí vyplnit přesný itinerář, kde se budou pohybovat, přičemž tak mohou činit jen mezi olympijskou vesnicí a sportovišti. Formulář je podle Šámalové velmi komplikovaný.

„Slyšela jsem o případech některých národních delegací, které strávily mnoho hodin na letišti. Příjezd do Tokia je sám o sobě dost složitý. Na letišti probíhá testování a poté řada opakovaných kontrol dokumentů, které musíte vyplnit. Jedna národní delegace si stěžovala, že sportovci přiletěli v půl deváté ráno, ale z letiště se dostali až po půlnoci.“

Mírné kontroverze vzbuzuje rozhodnutí japonských úřadů, že budou jmenovat ty členy delegací, kteří přiletěli s covidem-19. V uplynulých týdnech se to stalo několika členům ugandské delegace či jednomu srbskému sportovci.

„Vyvolává to kontroverze, protože japonské úřady v informačních brožurkách, které vydávají v angličtině, používají doslova výraz naming and shaming, tn znamená jmenovat a zostudit. Někteří členové mezinárodní komunity upozorňují na to, že to je v rozporu s duchem olympiády. Na druhé straně je samozřejmě právo japonské veřejnosti na informace,“ uvádí Šámalová.