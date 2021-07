Palestinským demonstrantům vadí autoritářský přístup vládnoucí strany Fatah

Nizára Banáta zatkly palestinské bezpečnostní síly, o hodinu později byl prohlášen za mrtvého. Tyto události teď rezonují. „To, co se stalo Nizárovi Banátovi, je nešťastné a bolestivé. Takovéto násilí není součástí naší kultury a to, co se stalo, bylo nezamýšlenou nehodou,“ řekl místopředseda vládní strany Fatah Mahmúd al-Alúl.

Vysvětlení předáka Fatahu ale lidem v ulicích nestačí, Palestinci na Západním břehu řeky Jordán se proti vládní straně vyhrazují při protestech už několikátý den. „Nizár se stal terčem organizovaného a plánovaného zločinu, spáchaného z oficiálních míst,“ řekl otec zemřelého aktivisty Chalíl Banát.

„Odvažoval se diskutovat o otázkách, o kterých si nikdo netroufá mluvit. Ale zároveň měl velice důležitou vlastnost, a to schopnost populárním způsobem podávat své příběhy,“ vzpomíná na Banáta palestinská publicistka Náda Harhášová, která jej osobně znala. I ona čelila politickému násilí. Loni jí kvůli její kritice poměrů někdo podpálil auto a dům.