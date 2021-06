Jednání představitelů Kosova a Srbska skončilo roztržkou, pokračovat bude v červenci

Vučić řekl, že obě strany se v úterý nedohodly vůbec na ničem. Domluveno bylo jedině to, že se setkání bude do konce července opakovat. „Chtěli hned slyšet, kdy uznáme nezávislost Kosova. Zároveň označují za incidenty a provokace to, že se Srbové chtějí účastnit liturgií ve svých kostelech. Úplná absence reality,“ postěžoval si před novináři prezident.

Prištinská delegace podle něho dala najevo, že nemá v úmyslu splnit dohody, které Albánci v Bruselu dříve podepsali. Zmínil mimo jiné také to, že Priština nechce vůbec jednat o vytvoření Společenství srbských obcí na severu Kosova, kde reziduje silná srbská menšina. Příslušná dohoda byla v Bruselu už dříve dojednána, její realizace ale uvázla na odporu albánských politických kruhů.

Stanovisko kosovské vlády při schůzce následně potvrdil i Kurti. Napsal, že albánská delegace dala najevo kritický postoj k dosavadnímu procesu jednání a potvrdila výhrady vůči již uzavřeným dohodám. „Vyjádřili jsme připravenost ke konstruktivnímu dialogu o vzájemném uznání,“ poznamenal.

Kurti přijel provokovat, myslí si Vučić

Srbský prezident tento postoj prištinského vedení odmítá. Podle něj mají vznesené požadavky jediný cíl, a to uznání Kosova, nejsou proto žádným dialogem o kompromisu. Vučić je přesvědčený, že Kurti nepřijel do Bruselu kvůli dohodě, ale provokovat, aby vyvolal nějakou reakci, na jejímž základě by mohl ukončit dialog.

Prezident však odmítl, že by při setkání, které zřejmě probíhalo ve vzrušené atmosféře, z jeho strany padly nějaké urážlivé výroky. „Odpověděl jsem ostře, ale nepřekročil jsem hranice. Kurti přišel, aby se na ničem nedohodl. Řekl: ,Přišel jsem se vás zeptat, kdy uznáte Kosovo.‘ Odpověděl jsem, že nikdy, a on vybuchl,“ prohlásil.