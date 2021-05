Ruský soud poslal do vězení expolicisty za podstrčení drog novináři

Golunov poděkoval všem, kdo ho podporovali, a vyjádřil naději, že bude odhalen ten, kdo si případ proti němu objednal. „Domohl jsem se spravedlnosti a doufám, že se dozvíme výsledky druhé etapy, týkající se objednatele trestného činu,“ sdělil novinář.

Policista, který sehrál v případu klíčovou úlohu a pro nějž obžaloba požadovala trest 16 let odnětí svobody, byl odsouzen na 12 let. Další tři odsouzení si mají odpykat osm let ve vězeňském zařízení. Poslednímu z pětice, který přiznal svoji vinu, soud vyměřil pět let. Právní zástupci obviněných uvedli, že se proti rozsudku odvolají.

Stíhání Golunova, novináře investigativního serveru Meduza, vyvolalo loni v Rusku velké pobouření a žurnalista byl pod tlakem veřejnosti a médií osvobozen z domácího vězení a zproštěn obvinění. Prezident Vladimir Putin následně nařídil propustit z řad policie dva generály.