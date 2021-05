Ruské omezení letů působí vážné potíže, prohlásil Borrell. Moskva mluví o technických problémech

Prezidenti a premiéři členských zemí EU v pondělí rozhodli o nových sankcích proti běloruskému režimu, který přinutil nouzově přistát civilní letoun s novinářem a opozičním aktivistou Ramanem Pratasevičem, jehož úřady uvěznily. Řada unijních zemí včetně Česka poté zakázala běloruským aerolinkám Belavia přistávat na svém území, přepravci z EU se navíc začali vyhýbat běloruskému vzdušnému prostoru.

Rusko, které je hlavním spojencem běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, ve čtvrtek znemožnilo přistát v Moskvě rakouským aerolinkám. Povolení nezískala ani francouzská společnost Air France, jejíž stroje se na cestě do Moskvy chtěly vyhnout Bělorusku. Aerolinky kvůli tomu ruší lety do ruské metropole.

„Bylo to velké narušení leteckého provozu. My ale stále nevíme, jestli jde o jednotlivé případy, nebo to bude obecný krok ruských úřadů,“ řekl před neformálním jednáním unijních ministrů obrany v Lisabonu Borrell. Dodal, že riziko eskalace ve vztahu k Rusku nelze vyloučit.

Úřad pro leteckou dopravu Rosaviacija oznámil, že průtahy ve vydávání povolení k příletu způsobuje skutečnost, že kvůli snaze leteckých společností vyhnout se Bělorusku a zvolit náhradní trasu dostává velké množství žádostí. Také ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov ubezpečil, že situaci, kdy Moskva odmítla přijmout lety z Evropské unie, zavinily technické problémy. Ty podle něj souvisejí konkrétně s tím, že je třeba určit náhradní místa, kterými letadla vstupují do ruského vzdušného prostoru.