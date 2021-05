Po migrační vlně v Ceutě roste napětí také na španělsko-marocké hranici v Melille

Španělská vláda ve čtvrtek rozhodla posílit ochranu hranice v Melille, na níž tak od noci kromě policie hlídkují i vojáci. Armádu nasadil Madrid tento týden v pondělí i do druhého španělského autonomního města, které sousedí s Marokem, do Ceuty. Tam se už příliv migrantů podařilo zastavit, i díky obnovení kontrol marockých pohraničníků. Ti podle médií zpočátku týdne nebránili migrantům v odchodu do Ceuty, důvodem byla zřejmě dřívější diplomatická roztržka Madridu s Rabatem.

I na hranici Melilly, která je ještě menší než Ceuta a má asi dvanáct kilometrů čtverečních, rostlo od počátku týdne napětí. Hromadný pokus více migrantů o překonání hranice na několika místech zaznamenali pohraničníci v noci na pátek. Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska podle deníku El País uvedl, že plot v noci do Melilly překonaly tři desítky Maročanů.

Vojáky na hranici s Melillou nasadil Madrid podle agentury EFE naposledy loni na jaře v souvislosti s pandemií covidu-19 a předtím během migrační krize v roce 2005.