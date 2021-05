Podnikatelé a ochránci životního prostředí našli společnou řeč. Ústřice se vracejí do moře

Kdysi to byla lahůdka na menu nejluxusnějších restaurací, nyní slouží jako záchrana skomírajícího mořského ekosystému. Místo na talíři ústřice končí tam, kam patří, tedy na dně oceánu.

K tomuto nezvyklému řešení přispěla pandemie a s ní spojené rozsáhlé ekonomické uzávěry. Tehdy se ústřičné farmy se ze dne na den ocitly v bezvýchodné situaci. „Loni v březnu byly prodeje prakticky na nule. Devadesát procent našich ústřic jde do restaurací. Jakmile se uzavřely a naši distributoři řekli, že si žádné nemůžou vzít, neměli jsme je kam dát,“ říká zakladatel společnosti Virgin Oyster Company Brian Gennaco.

Oboustranně výhodné řešení

V sádkách tak zůstaly tisíce ústřic, které navíc přerostly do nadměrné velikosti. Po otevření trhu by je restaurace odmítly. S výhodnou nabídkou ale přišli ochránci přírody.

„Vykupujeme nadbytečné ústřice – ty velké, kterým se také přezdívá ošklivky – na trh by se nedostaly. Vracíme je do přírody, aby nahradily ztracené ekosystémy,“ vysvětlila Alix Laferrierová z organizace The Nature Conservancy.

Vrátit život do moří

Ekologové tak obnovují rozsáhlé útesy tvořené ústřicemi. Útesy poskytují ohroženým druhům útočiště i potravu. Jako přírodní zátarasy chrání dno před ničivou silou mořských bouří a zabraňují erozi pobřeží. Zároveň fungují jako přírodní čistička vody.

„Je to pro nás spása, která nám umožňuje mít stálý příjem. Myslím, že je to skvělá věc, co (ochránci přírody) dělají, a je skvělé být toho součástí,“ pochvaluje si majitel ústřičné farmy Chris Burtis.

Jedna ústřice dokáže za den přefiltrovat až 190 litrů vody. Ekologové chtějí v rámci speciálního programu vysadit na severovýchodním pobřeží Spojených států pět milionů ústřic a do moří v blízkosti velkých měst, které jsou kvůli znečištění nyní tiché, tak znovu vrátit život.