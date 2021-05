Manželé Bidenovi zveřejnili daňové přiznání, státu odvedli čtvrtinu svých příjmů

Ve srovnání s rokem 2019 se příjmy Bidenových propadly o 38 procent, zejména protože po zahájení předvolební prezidentské kampaně musel Joe Biden ukončit svou výdělečnou sérii přednášek, píše List The Guardian. AP připomíná také zisky z prodeje knih.

Bidenovi věnovali deseti různým charitativním organizacím přes třicet tisíc dolarů (asi 630 tisíc korun). Největší dar, deset tisíc dolarů (210 tisíc korun), putoval na konto nadace zaměřené na pomoc zneužívaným dětem, pojmenované po prezidentově zesnulém synovi Beau Bidenovi.

Své daňové přiznání zveřejnila také americká viceprezidentka Kamala Harrisová s manželem. Ze svých příjmů ve výši 1,7 milionu dolarů zaplatili státu 36,7 procent. Harrisová byla ještě loni senátorkou za Kalifornii, její manžel Douglas Emhoff je právník.

Trump se zveřejnění svých přiznání bránil

Zveřejňování finančních a daňových záznamů vysokých ústavních činitelů má v USA tradici a prezidentští kandidáti obvykle tyto záznamy předkládají už za volební kampaně. Trump tradici porušil, dokumenty odmítal zveřejnit už od své první kandidatury v roce 2016.

Úřad manhattanského prokurátora Cyruse Vance oznámil, že se k Trumpovým finančním záznamům dostal letos v únoru poté, co mnohaměsíční soudní tahanice kolem žádosti o tyto dokumenty ukončil Nejvyšší soud USA. Nejmenované zdroje obeznámené s vývojem uvedly, že konkrétně šlo o daňová přiznání z let 2011 až 2019, různá prohlášení, dohody či dokumenty spojené s přípravou daňových přiznání.

List The New York Times (NYT) loni v září napsal, že Trump za posledních dvacet let nezaplatil skoro žádné daně z příjmů. List na základě informací svých zdrojů napsal, že Trump v roce 2016, kdy byl zvolen prezidentem, zaplatil daň jen 750 dolarů (zhruba 17 500 korun) a stejnou částku i v roce následujícím. V období od roku 2000 až do svého zvolení pak podle tvrzení novin v deseti letech nezaplatil daně dokonce žádné. Prezident to označil za dezinformaci a uvedl, že zaplatil miliony dolarů.

List NYT také napsal, že Trump si udržuje otevřený bankovní účet v Číně, kde se v minulých letech snažil prosadit několik podnikatelských projektů a platil tam i daně.